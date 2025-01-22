Deniz ulaşımına sis engeli! Çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Deniz ulaşımına sis engeli! Çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı etkili olan yoğun sis nedeniyle saat 06.17 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 06.17 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Deniz ulaşımına sis engeli! Çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı

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