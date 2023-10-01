Deniz yoluyla turistler Fethiye’ye geldi

Son yıllarda kruvaziyer turizminden nasibini alamayan Muğla'nın Fethiye ilçesine SH Diana gemisi ile gelen turistler esnafın yüzünü güldürdü.

Deniz yoluyla turistler Fethiye’ye geldi

Yunanistan’dan Fethiye’ye gelen Bahama bayraklı 125 metre uzunluğundaki 12 bin 255 grostonluk SH Diana isimli kruvaziyer gemisi, 68 turist getirdi. Sabah saatlerinde Fethiye Limanı’na yanaşan SH Diana yolcularından bir kısmı kendilerini bekleyen otobüslere binerek Ölüdeniz, Kayaköy ve Tlos Antik Kenti’ni gezmeye gitti.

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Yolcuların bir kısmı da Fethiye merkezinde Paspatur Çarşısı’nı gezip, kordon turu yaptı. Yıllardır kruvaziyer turizmden nasibini alamayan Fethiye’ye, gün boyu alışveriş yapan ve yöreyi gezen turistler akşam saatlerinde hareket edecek.

aw042920-03.jpgBu arada Fethiye iskelesine birde Cayman adaları bayraklı starjust isimli 65 metre uzunluğundaki lüks yatta yanaşırken bu yata İzmir’ den tankerlerle getirilen yakıt ikmali karadan yapıldı. Bir süredir Göcek ve çevresinde misafirlerine mavi yolculuk yaptırdığı öğrenilen lüks yata Fethiye iskelesinde bekleyen tankerlerle 110 bin litre yakıt ikmali gerçekleştirildi. Bu lüks yatın Akaryakıt için 2 milyon 700 bin TL’lik döviz bıraktığı kaydedildi.

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