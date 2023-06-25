Deniz yüzeyinde erkek cesedi bulundu

Antalya’da deniz yüzeyinde bir erkek cesedi bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Deniz yüzeyinde erkek cesedi bulundu

İHA
Olay, saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Konyaaltı sahili açıklarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; denizin 1 mil açığında su üzerinde bir ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye giden Deniz Polisi ekibi, şahsı bota alarak Yat limanına getirdi. Yapılan incelemede cesedin 25-30 yaşlarında erkek bir şahsa ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Ceset olay yeri ve savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Öne Çıkanlar
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Son Haberler
Dorsesi açılan kamyon üst geçide çarptı: 1 yaralı Güncel
Dorsesi açılan kamyon üst geçide çarptı: 1 yaralı
Beşiktaş taraftarı yeni sezonda takımından çok şey bekliyor Spor
Beşiktaş taraftarı yeni sezonda takımından çok şey bekliyor
Son Dakika... Erdoğan'dan kritik temas Siyaset
Son Dakika... Erdoğan'dan kritik temas
Yunanistan bir kez daha sandık başında Dünya
Yunanistan bir kez daha sandık başında
Okan Buruk'un uykularını kaçıran 10 madde Spor
Okan Buruk'un uykularını kaçıran 10 madde
Marmaris'te yanan ormandaki ceset, Belçika vatandaşının çıktı Güncel
Marmaris'te yanan ormandaki ceset, Belçika vatandaşının çıktı