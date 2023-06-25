Deniz yüzeyinde erkek cesedi bulundu

İHA

Olay, saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Konyaaltı sahili açıklarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; denizin 1 mil açığında su üzerinde bir ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye giden Deniz Polisi ekibi, şahsı bota alarak Yat limanına getirdi. Yapılan incelemede cesedin 25-30 yaşlarında erkek bir şahsa ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Ceset olay yeri ve savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.