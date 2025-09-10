Deniz Zeyrek o bakana seslendi. "Tazminata razıyım yeter ki 'Atatürk'ü seviyorum' desin"

Gazeteci Deniz Zeyrek YouTube kanalında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile ilgili söylediği sözler nedeniyle kendisine dava açıldığını söyledi.

Gazeteci Deniz Zeyrek YouTube üzerinden yaptığı yayında kendisine dava açıldığını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kendisine yönelik 150 bin liralık manevi tazminat davası açtığını duyurdu.

Bakan Tekin'in kendilerinden aynı zamanda kınanma istediğinin de olduğunu söyledi.

Deniz Zeyrek, sözlerinde şunları ifade etti:

“Yusuf Tekin, ona karşı ‘Atatürk düşmanı, tarikatçı’ sözlerimi küçük düşürücü olarak bulmuş, bu nedenle de bizden manevi tazminat davası açmış bir de kınanmamızı istiyoruz demiş. O zaman çıksın, ‘Atatürk düşmanı değilim, ben cemaatlari tarikatları sivil toplum kuruluşları olarak Meclis kürsünde övmedim, cemaatleri tarikatları Milli Eğitim sisteminin içine katmadım desin mahkemede ben razıyım 'ben Atatürk düşmanı değilim' desin mahkemede, açık açık bu cümleyi kursun 'ben Atatürk’ü seviyorum’ desin Atatürk bu ülkenin kurucusuydu onlar olmasaydı bu ülke olmazdı desin ben razıyım'

