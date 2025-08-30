Denizde dev Türk Bayrağı açıldı

Kaynak: İHA

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde yüzücü ve dalgıçlar tarafından denizde dev Türk Bayrağı açıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yılı Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Antalya'da da büyük coşku ile kutlandı. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Ulusal Yükseliş Anıtı'na çelenk sunumu ve geçit töreniyle devam eden kutlamalar çerçevesinde yüzücü ve dalgıçlar denizin altında dev Türk Bayrağı açtı.

aw527872-02.jpg

Konyaaltı Sahili'nde toplanan Antalya Konyaaltı Sualtı sporları kulübüne bağlı yüzücü ve dalgıçlar ilk olarak saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından denizde dev Türk bayrağı açan dalgıç ve yüzücülere polis ve Sahil Güvenliğe bağlı helikopterler eşlik ederek coşkuya ortak oldu.

aw527872-03.jpg

aw527872-07.jpg

aw527872-05.jpg

Son Haberler
Milan hücum hattını Nkunku ile güçlendirdi
Milan hücum hattını Nkunku ile güçlendirdi
Karaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı
Karaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!
Gülpınar’dan geleceğin mimarlarına destek
Gülpınar’dan geleceğin mimarlarına destek
Federasyon açıkladı: Milli sporcudan acı haber
Federasyon açıkladı: Milli sporcudan acı haber