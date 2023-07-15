Denizde kayboldu 10 saat sonra cansız bedeni bulundu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği denizde kaybolan Özgür Mert Demirkıran'ın (13), 10 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

KAYNAK: DHA
Denizde kayboldu 10 saat sonra cansız bedeni bulundu

Olay, Darıca Millet Bahçesi plajında meydana geldi. İki arkadaşıyla birlikte Gebze’den Darıca’ya gelen Özgür Mert Demirkıran, arkadaşlarıyla birlikte bir süre denizde yüzdükten sonra gözden kayboldu.

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Gencin arkadaşları denizde kaybolan Demirkıran’ın ailesini arayarak durumu bildirdi. Ailenin ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi bölgede arama çalışması başlattı.

Ekiplerin yaptığı arama çalışma sonucu, 10 saat sonra Demirkıran’ın cansız bedenine ulaşıldı.

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Gencin cansız bedeni denizden çıkarılırken sahilde bekleyen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Demirkıran’ın cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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