Denizde sürpriz misafir! Cep telefonuyla görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Zonguldak Ereğli’de sahilde yüzen su samuru, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, akşam saatlerinde sahil hattında gezinen vatandaşlar, denizde yüzen bir su samuruyla karşılaştı. Nadir görülen bu sevimli misafir, çevredekilerin ilgi odağı oldu. Sahilde yürüyüş yapanlar, su samurunu cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Bir süre su yüzeyinde kalarak kıyıdaki insanlara merakla bakan su samuru, daha sonra gözden kayboldu.

Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü, doğaseverler ise su samurunun bölgedeki varlığını doğanın bir hediyesi olarak yorumladı.

Denizde sürpriz misafir! Cep telefonuyla görüntülendi

Denizde sürpriz misafir! Cep telefonuyla görüntülendi

Denizde sürpriz misafir! Cep telefonuyla görüntülendi

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