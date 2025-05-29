Denizden balık değil çöplük çıktı!

Kaynak: ANKA
Denizden balık değil çöplük çıktı!

Sinop'ta deniz dibinde temizlik gerçekleştirildi. Su altından araç lastikleri, plastik ve cam şişeler, takma diş gibi çok sayıda atık malzeme çıkarıldı.

Sinop'ta 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde Deniz Polisi ve Sinop Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Bölümü öğrencileri tarafından Karadeniz'de dip temizliği gerçekleştirildi.

İç liman mevkiinde yapılan temizlikte dalgıçlar su altından araç lastikleri, plastik ve cam şişeler, cep telefonu, piknik sandalyesi ve misina gibi atıklar çıkardı.

Yüzeye çıkarılan cam şişelerin içindeki yavru balıklar dalgıçlarca tekrar denize salınırken, atık malzemeler arasında bir adet yengeç bulundu. Bulunan yengeç yeniden denize salındı.

Denizden çıkarılan atık malzemeler bir süre sergilendikten sonra belediye ekiplerince alındı.

Denizden balık değil çöplük çıktı!

Son Haberler
Arazi uğruna iki yengesini katletmişti! Şüpheli adliyeye sevk edildi
Arazi uğruna iki yengesini katletmişti! Şüpheli adliyeye sevk edildi
Denizden balık değil çöplük çıktı!
Denizden balık değil çöplük çıktı!
Yabancı yatırımcı durmuyor! Son 7 haftanın en yüksek seviyesi
Yabancı yatırımcı durmuyor! Son 7 haftanın en yüksek seviyesi
Hayvan başına ödenecek destek miktarı belli oldu! Bakan Yumaklı açıkladı
Hayvan başına ödenecek destek miktarı belli oldu! Bakan Yumaklı açıkladı
Taksim’de ‘duran adam’ eylemi: 19 genç serbest bırakıldı
Taksim’de ‘duran adam’ eylemi: 19 genç serbest bırakıldı