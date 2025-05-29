Denizden balık değil çöplük çıktı!

Sinop'ta 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde Deniz Polisi ve Sinop Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Bölümü öğrencileri tarafından Karadeniz'de dip temizliği gerçekleştirildi.

İç liman mevkiinde yapılan temizlikte dalgıçlar su altından araç lastikleri, plastik ve cam şişeler, cep telefonu, piknik sandalyesi ve misina gibi atıklar çıkardı.

Yüzeye çıkarılan cam şişelerin içindeki yavru balıklar dalgıçlarca tekrar denize salınırken, atık malzemeler arasında bir adet yengeç bulundu. Bulunan yengeç yeniden denize salındı.

Denizden çıkarılan atık malzemeler bir süre sergilendikten sonra belediye ekiplerince alındı.