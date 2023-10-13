Denize 50 bin kamyon beton dökülecek. Karadeniz’den hamsi yerine beton fışkıracak

Samsun’da yat limanının betonla doldurularak yeni bir yat limanının yapılacak olması AKP oylarıyla Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi komisyonunda kabul edildi. Atakum sahilinin ve Karadeniz’in yok olmasından korkuluyor.

Denize 50 bin kamyon beton dökülecek. Karadeniz’den hamsi yerine beton fışkıracak

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ekim ayı komisyon toplantısında, Atakum ilçesi Kurupelit Yat Limanı’nın doldurularak 200 metre açığına yeni yat limanı yapılmasını içeren imar planı görüşüldü.

50 BİN KAMYON BETON DÖKÜLECEK

Teklife tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Hasan İpek, “Mevcut yat limanının doldurulup yerine yeni yat limanı yapılması demek Samsun’un yok olması anlamına geliyor. Oraya otel planlanıyor. Burayı nasıl dolduracaksınız? 1 milyon metreküp dolgu lazım. Bunun için 50 bin hafriyat kamyonu çalışacak. Oradaki işletmeler ve çevre zarar görecek. Bu projenin rant için yapıldığı belli” dedi.

‘SAMSUN ÇEKİM MERKEZİ OLACAK’

Öte yandan, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Nihat Soğuk ise yeni yat limanı projenin ismini 1919 olarak açıklayarak “Böyle bir projeyle Samsun çekim merkezi haline gelecek. Orada canlıların yaşam alanına müdahale edilmiyor” dedi.

Konuşmaların ardından imar planı, CHP, İYİ Parti ve SP’li üyelerin ret, MHP’nin çekimser oylarına karşı, AKP’nin oylarıyla kabul edildi. Komisyonda kabul edilen teklifler, mecliste karara bağlanacak.

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