Denize girişler bugün de yasaklandı

Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girişlerle ilgili açıklama yapıldı.

Buna göre; Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava şartları dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek bugün de yasaklandı.

Karasu Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Olumsuz deniz durumu ölümlü boğulma olaylarına sebep olmaktadır. Ağır deniz şartları sebebiyle bugün (08.07.2024) denize girişler yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.