Denize girişler bugün de yasaklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denize girişler bugün de yasaklandı

Sakarya'da Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz deniz durumu, dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girişler bugün de yasaklandı.

Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girişlerle ilgili açıklama yapıldı.

Buna göre; Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava şartları dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek bugün de yasaklandı.

Karasu Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Olumsuz deniz durumu ölümlü boğulma olaylarına sebep olmaktadır. Ağır deniz şartları sebebiyle bugün (08.07.2024) denize girişler yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

gr8xqz1wgaaijkm.jpeg

Son Haberler
Suriye'de Türk bayrağına saldıran şahsa MİT Türk bayrağını öptürdü Gündem
Suriye'de Türk bayrağına saldıran şahsa MİT Türk bayrağını öptürdü
Almanya'da EURO 2024 depremi Spor
Almanya'da EURO 2024 depremi
500’lük banknotlar yolda. Sinyali geldi Ekonomi
500’lük banknotlar yolda. Sinyali geldi
Pezeşkiyan ile Kalibaf görüştü Dünya
Pezeşkiyan ile Kalibaf görüştü
Türkiye Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Spor
Türkiye Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Cem Yılmaz’dan duygulandıran Özkan Uğur paylaşımını. Büyük usta aramızdan ayrılalı bir sene oldu Magazin
Cem Yılmaz’dan duygulandıran Özkan Uğur paylaşımını. Büyük usta aramızdan ayrılalı bir sene oldu
Kulak arkası neden peynir gibi kokar? Sağlık
Kulak arkası neden peynir gibi kokar?