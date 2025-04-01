Denizi olmayan Anadolu şehri dünyaya tonlarca balık satıyor. Duyan inanmıyor ama...

Almus ilçesinde yürütülen kafes balıkçılığı faaliyetlerinde hasat dönemi başladı. Denize kıyısı olmayan Almus Baraj Gölü'nde yetiştirilen somonlar, Karadeniz'e gönderilerek burada büyütüldükten sonra Rusya, Çin, Japonya ve Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

HEDEF 200 TON

Yaklaşık 6 yıl önce barajda iki kafesle işe başlayan üretici Sadullah Sezer, yıllar içinde kapasitesini artırarak 12 kafesle üretime devam ediyor. Kar yağışının balık verimliliğini olumlu etkilemesi, üreticilerin yüzünü güldürdü. Sezer, yıllık 100 ton olan balık kapasitesini bu yıl 200 tona çıkarmayı hedefliyor.

2 KAFESLE BAŞLADI 12'YE ÇIKARTTI

Bayram tatilinde de çalışmalarına ara vermeden devam eden Sadullah Sezer, balıkların bakımıyla ilgilenmeye devam ediyor. Sezer, "Almus Barajı'nda kafes balıkçılığına 2 kafesle başladım. Çok şükür şu an 12 kafese ulaştık. Bu sene kar yağışıyla birlikte verimin daha da artacağını düşünüyoruz. Kapasitemizi 150-200 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Rusya başta olmak üzere Japonya ve Çin ile iç piyasaya balık gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.