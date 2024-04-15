Denizlerde yasak bugün başladı. Bakan açıkladı

Kaynak: AA
Denizlerde yasak bugün başladı. Bakan açıkladı
1 Eylül 2023'te başlayan 2023-2024 balıkçılık av sezonunun bugün sona erdiği duyuruldu. Denizlerdeki av yasağı, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini kapsarken kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıların yasaktan muaf olacağı açıklandı.

Bugün itibariyle balıkçılık av sezonunun sona erdiği açıklandı.

Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini kapsayan 4,5 aylık av yasağı döneminde, ekonomik faaliyetine devam etmek isteyen balıkçılar için bazı şartlar getirildiği duyuruldu.

Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alınarak, kara suları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapılabileceği belirtildi.

Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar ise yasaktan muaf olacağı ve avcılık yapmayı sürdürebileceği aktarıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın verdiği bilgiye göre, sezon başta hamsi olmak üzere birçok türün avcılığı açısından oldukça bereketliydi.

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78 GEMİYE EL KONULDUĞU AÇIKLANDI

Yasalara uygun avcılık yapan balıkçıların haklarını korumak için denetimler yapıldığı, 2023 yılında 171 bin 219 denetim gerçekleştirildiği belirtildi. Kaçak avcılıkla elde edilen 593 ton su ürününe el konulduğu aktarıldı.

Kurallara uygun avlanmayan 78 gemiye el konularak mülkiyeti kamuya geçirildiği açıklandı.

Bakan Yumaklı, önümüzdeki sezon için koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirlik temelli yeni kuralların uygulamaya alınacağını ifade etti.

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