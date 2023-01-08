Denizli Çivril SYDV 1 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Denizli Çivril Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde sosyal yardım ve inceleme görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 12 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3-Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını bitirmiş 40 yaşını doldurmamış olmak

4- Erkek Olmak (Askerlik görevini yapmış olmak, askerlikten muaf olmak veya

askerlik ile ilişiği bulunmamak)

5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6-Türk Ceza Kanunun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

7- 4 yıllık Yükseköğretim kurumlarının psikoloji,sosyoloji İİBF bölümleri,sosyal hizmet alanlarından lisans mezunu olmak.

8- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerli kamu personeli seçme sınavından son iki yılı geçerliliği olan KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

9- Görevini yapmasına engel olabilecek süreklilik arz eden fiziksel ve ruhsal hastalık yada engellilik durumunun olmaması.

10- İlan tarihi itibariyle Çivril İlçe Sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet ediyor olmak.

11- Tercihen B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanmak.

12- Saha ve ekip çalışmasına elverişli olup sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

13- Vakfımız personel mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

14- Mülakat komisyonu hiçbir adayı yeterli bulmaması halinde, komisyon kararı ile personel alımını iptal edip yeniden ilana çıkabilir .Bu durumda başvuran adaylar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.Kimlik Belgesi Fotokopisi

2.İkametgah Belgesi

3.Diploma aslı, kurum yada noter onaylı örneği

4.Adli Sicil Belgesi (e-devletten alınabilir)

5. Özgeçmiş

6.1 Adet Vesikalık Fotoğraf

7.KPSS Sonuç Belgesi

8.B sınıfı ehliyet belgesi (varsa)

9.Sağlık Raporu(Aile hekimliğinden alınabilir)