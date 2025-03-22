Denizli ve çevre illere uzmanlardan uyarı geldi

Kaynak: İHA
Denizli ve çevre illere uzmanlardan uyarı geldi

Meteoroloji’nin don uyarısı üzerine Denizli ve çevre illerde üreticilik yapan çiftçilere zirai don uyarısı yapıldı. Uzmanlar üreticilere önlem almaları istendi.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinde Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli illeri bölgesinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi bekleniyor.

Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmalarının önem arz ettiği bildirildi.

Bu gece saat 23.00 itibariyle beklenen muhtemel don olayları riskinin yarın sabah saat 09.00'dan etkisini kaybedeceği bildirildi.

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