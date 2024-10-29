Denizli'de 6 gündür süren orman yangını kontrol altına alındı

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Denizli'de 6 gündür süren orman yangını kontrol altına alındı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde 24 Ekim’de başlayan orman yangını, Orman Genel Müdürlüğü’nün yoğun çabaları sayesinde büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Genel Müdürlük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangınla mücadelede sona yaklaşıldığını belirtti.

Orman Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında, “Denizli’de devam eden yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Çalışmalarımızda sona yaklaşıyor ve çok yakında tamamen kontrol altına alındığını müjdelemek için mücadele ediyoruz. Bu zorlu süreçte gece gündüz demeden mücadele eden kahramanlarımıza, desteklerini esirgemeyen tüm kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Başkarcı Dağı’nın zirvesinde bulunan ormanlık alanda, 24 Ekim’de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf etti. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alınması, bölge halkına rahat bir nefes aldırdı.

Orman Genel Müdürlüğü, yangınla mücadelede emeği geçen tüm kahramanlara, kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına, gönüllülere ve vatandaşlara teşekkür etti. Yangının tamamen söndürülmesi için çalışmaların devam ettiği ve en kısa sürede kontrol altına alınacağı belirtildi.

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