Denizli'de alkollü sürücü yayayı hayattan koparttı!

Kaynak: İHA
Denizli'de alkollü sürücü yayayı hayattan koparttı!

Denizli'de yaya geçidinin bulunmadığı yoldan karşıya geçmek isteyen şahsa otomobil çarptı. Yaya olay yerinde hayatını kaybetti, sürücünün ise alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, Denizli'de Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidinin bulunmadığı yolda, yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Kırık'a (47), Kerem S., idaresindeki 20 ABV 224 plakalı otomobili ile seyir halindeyken çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle Ömer Kırık metrelerce savruldu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Ömer Kırık'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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Yolun karşısına geçemeye çalışan yayanın ölümüne neden olan sürücü Kerem S.'nin alkollü olarak araç kullandığı belirlendi.

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Otomobil sürücüsü Kerem S., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazada yaşamını yitiren Ömer Kırık'ın cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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