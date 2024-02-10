Denizli’de aranan 51 şüpheli yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü arana şahısların yakalanması amacıyla 8-9 Şubat tarihlerinde 183 personelden oluşan 73 ekibin katılımıyla uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda bin 535 şahsın sorgulaması yapıldığı açıklandı.
Gerçekleştirilen denetimlerde hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, yağma, uyuşturucu gibi 20 farklı suçtan arandığı tespit edilen 51 şahıs yakalandı. Yapılan işlemlerden sonra yakalanan şahıslardan 28’i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.