Denizli’de aranan 51 şüpheli yakalandı

Kaynak: İHA
Denizli’de aranan 51 şüpheli yakalandı
Denizli İl emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son iki günde gerçekleştirilen denetimlerde, sorgulanan bin 535 şahıs arasından aranan 51 şüpheli yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü arana şahısların yakalanması amacıyla 8-9 Şubat tarihlerinde 183 personelden oluşan 73 ekibin katılımıyla uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda bin 535 şahsın sorgulaması yapıldığı açıklandı.

Gerçekleştirilen denetimlerde hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, yağma, uyuşturucu gibi 20 farklı suçtan arandığı tespit edilen 51 şahıs yakalandı. Yapılan işlemlerden sonra yakalanan şahıslardan 28’i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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