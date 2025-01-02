Denizli’de avlanmak için gölette hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizli’de avlanmak için gölette hayatını kaybetti

Denizli’de Ahmet Doğan, isimli kişi arkadaşları ile birlikte balık tutmak için baraj göletine gitti. Doğan ve arkadaşlarının bindiği tekne alabora oldu. Gölete düşen Doğan ve arkadaşları yüzerek kıyıya ulaştı. Ancak hipotermisi ‘vücut ısısı’ düşen Doğan, hayatını kaybetti

Olay, Tavas ilçesi Karahisar Mahallesi'nde bulunan Yenidere Baraj Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ahmet Doğan (52), arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak amacıyla baraj göledine gitti. Sabaha karşı grubun içerisinde bulunduğu tekne alabora oldu. Tekne içerisindekiler düştükleri göletten kıyaya yüzerek ulaştı. Ahmet Doğan ise karaya ulaşmasına rağmen hipotermi geçirmesi nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ahmet Doğan'ın yaşamını yitirdiğin, belirlerken, diğer kişileri ise ambulansla hastanelere sevk etti.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Ahmet Doğan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından Ahmet Doğan'ın cenazesinin memleketi Çivril'in Sundurlu Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
RTÜK üyesinden şok eden itiraf: TRT kaçak yayın yapıyor, RTÜK sadece bakıyor
RTÜK üyesinden şok eden itiraf: TRT kaçak yayın yapıyor, RTÜK sadece bakıyor
Simge ''Kısmetimi kapatıyor'' demişti: Icardi'den beklenmedik hareket
Simge ''Kısmetimi kapatıyor'' demişti: Icardi'den beklenmedik hareket
Amorim eski öğrencisine göz dikti. 100 milyon euroyu gözden çıkarmaları gerekecek
Amorim eski öğrencisine göz dikti. 100 milyon euroyu gözden çıkarmaları gerekecek
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş için karar! Hakkında soruşturma açılmıştı
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş için karar! Hakkında soruşturma açılmıştı
TCMB'den iki yeni TL depo alım ihalesi
TCMB'den iki yeni TL depo alım ihalesi