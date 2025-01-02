Denizli’de avlanmak için gölette hayatını kaybetti

Olay, Tavas ilçesi Karahisar Mahallesi'nde bulunan Yenidere Baraj Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ahmet Doğan (52), arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak amacıyla baraj göledine gitti. Sabaha karşı grubun içerisinde bulunduğu tekne alabora oldu. Tekne içerisindekiler düştükleri göletten kıyaya yüzerek ulaştı. Ahmet Doğan ise karaya ulaşmasına rağmen hipotermi geçirmesi nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ahmet Doğan'ın yaşamını yitirdiğin, belirlerken, diğer kişileri ise ambulansla hastanelere sevk etti.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Ahmet Doğan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından Ahmet Doğan'ın cenazesinin memleketi Çivril'in Sundurlu Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.