Denizli’de başıboş at faciası! Araç hurdaya döndü: Yolcu hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Denizli’de seyir halindeki bir otomobilin yola aniden çıkan başıboş ata çarpması sonucu yolcu koltuğundaki kişi hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, başıboş at telef oldu.

Kaza, Çivril ilçesi Işıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sadık Aydoğdu’nun kullandığı 07 CAR 165 plakalı otomobil, Çivril’den Dinar yönüne ilerlerken yola fırlayan başıboş ata çarptı.

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Sürücünün fark edemediği at, çarpmanın şiddetiyle aracın tavanını çökertti. Çarpmanın etkisiyle at, metrelerce sürüklenerek telef oldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Sadık Aydoğdu’yu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, Aydoğdu’ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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Araçta yolcu olarak bulunan Resul Yeşilyurt ise sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

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Yeşilyurt’un cansız bedeni, otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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