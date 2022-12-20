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Halk otobüsü seyir halindeyken yandı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, seyir halindeki otobüste çıkan küçük çaplı yangın paniğe yol açtı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 10:44
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Denizli'de bir halk otobüsü seyir halindeyken yandı

Halk otobüsü seyir halindeyken yandı
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İHA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde seyir halinde olan halk otobüsünün motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Son seferini yapan otobüsten yükselen dumanları fark eden sürücü, otobüsü uygun bir noktaya çekerek itfaiyeden yardım istedi.

Sürücünün ihbarı üzerine hızlı bir şekilde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor kısmındaki yangını büyümeden söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangın esnasında otobüste kimsenin olmaması, yaşanabilecek bir paniğin önüne geçti.

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