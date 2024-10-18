Denizli'de boş arazide insan kemikleri bulundu. Nazife Demir 109 gündür aranıyor

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ile Aranan, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Nazife Demir’in 2 Temmuz akşamında evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadığı bölgede çalışmalarını sürdürüyordu.

Ekipler, sabah saatlerinde boş arazide dağınık halde insana ait kemikleri buldu.

Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı tarafından detaylı inceleme yapıldı ve araziye girişlere kapatıldı.

Kemiklerin yaklaşık 4 aydır kayıp alzheimer hastası Nazife Demir’e ait olduğunu değerlendiriliyor.

Ayrıca yaşlı kadının üzerinde son görüldüğü kıyafetler de bulundu.

Yapılan incelemelere göre, yaşlı kadının dengesini kaybedip eğimli araziden yuvarlandığı ve hayvanların cesedini parçaladığı düşünülüyor.

Adli Tıp Morguna gönderilen kemiklerin yapılacak incelemeler sonucunda kime ait olduğu kesinlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.