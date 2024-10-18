Denizli'de boş arazide insan kemikleri bulundu. Nazife Demir 109 gündür aranıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizli'de boş arazide insan kemikleri bulundu. Nazife Demir 109 gündür aranıyor

Denizli'te 109 gündür kayıp olan alzheimer hastası Nazife Demir’i arama çalışmaları sırasında boş bir arazide dağınık vaziyette insan kemikleri bulundu.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ile Aranan, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Nazife Demir’in 2 Temmuz akşamında evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadığı bölgede çalışmalarını sürdürüyordu.

bos-arazide-insan-kemikleri-bulundu-yenicag-1.jpg

Ekipler, sabah saatlerinde boş arazide dağınık halde insana ait kemikleri buldu.

bos-arazide-insan-kemikleri-bulundu-yenicag-2.jpg

Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı tarafından detaylı inceleme yapıldı ve araziye girişlere kapatıldı.

bos-arazide-insan-kemikleri-bulundu-yenicag-3-001.jpg

Kemiklerin yaklaşık 4 aydır kayıp alzheimer hastası Nazife Demir’e ait olduğunu değerlendiriliyor.

bos-arazide-insan-kemikleri-bulundu-yenicag-4-001.jpg

Ayrıca yaşlı kadının üzerinde son görüldüğü kıyafetler de bulundu.

bos-arazide-insan-kemikleri-bulundu-yenicag-5.jpg

Yapılan incelemelere göre, yaşlı kadının dengesini kaybedip eğimli araziden yuvarlandığı ve hayvanların cesedini parçaladığı düşünülüyor.

bos-arazide-insan-kemikleri-bulundu-yenicag-6.jpg

Adli Tıp Morguna gönderilen kemiklerin yapılacak incelemeler sonucunda kime ait olduğu kesinlik kazanacak.

bos-arazide-insan-kemikleri-bulundu-yenicag-7.jpg

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

bos-arazide-insan-kemikleri-bulundu-yenicag-8.jpg

bos-arazide-insan-kemikleri-bulundu-yenicag-9-001.jpg

bos-arazide-insan-kemikleri-bulundu-yenicag-10.jpg

bos-arazide-insan-kemikleri-bulundu-yenicag-11-001.jpg

bos-arazide-insan-kemikleri-bulundu-yenicag-12.jpg

Son Haberler
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Nuri Pakdil için anma mesajı
Kurtulmuş'tan Nuri Pakdil için anma mesajı
Yazarımız Doç. Dr. Ferruh Demirmen hayatını kaybetti
Yazarımız Doç. Dr. Ferruh Demirmen hayatını kaybetti
Biden Scholz ile görüştü
Biden Scholz ile görüştü
Guardiola sezon sonu ayrılacak mı? En net sinyali verdi
Guardiola sezon sonu ayrılacak mı? En net sinyali verdi
Karabük'te üzerlerinde uyuşturucu çıkan 3 kişi gözaltına alındı
Karabük'te üzerlerinde uyuşturucu çıkan 3 kişi gözaltına alındı