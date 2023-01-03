Dağda hazine arayanları jandarma bastı

İHA'nın haberine göre, olay, Çal ilçesine bağlı Aşağıseyit Mahallesinde meydana geldi. Çal İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kaçak kazı yapan Ali Y., Muhammet B. ve Hüseyin K.’yi teknik ve fiziki takibe aldı.

Yapılan çalışmaların ardından 3 şüpheli, dağda kaçak kazı yaptığı sırada jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Jandarmayı karşılarında görünce ne yapacağını bilemeyen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Şüphelilerle beraber kaçak kazıda kullanılan malzemelerde muhafaza altına alındı. Kaçakçılara geçit vermeyen Çal jandarması, böylelikle bir suçun daha önüne geçmiş oldu.