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Fırtına evlerin çatısını uçurdu: Araçlar hasar gördü

Denizli'de öğleden sonra başlayan şiddetli fırtınada bazı evlerin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü. 

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 16:44
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Denizli'de fırtına etkili oldu

Fırtına evlerin çatısını uçurdu: Araçlar hasar gördü
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İHA'nın haberine göre, Denizli'de etkili olan fırtına sonrası uçan çatılar, park halindeki araçların üzerine ve yollara düşerek hasara yol açtı.

Denizli’de öğleden sonra başlayan şiddetli fırtına kısa sürede etkisini gösterdi. 

Denizli’nin Pamukkale İlçesine bağlı Emek ve Bağbaşı Mahallelerinde bazı evlerin çatısı uçtu. Uçan çatı parçaları park ve hareket halindeki yaklaşık 10 araca hasar verdi. Bazı çatı parçaları da otomobillerin ön camından içeri girdi. Yaşanan bu olumsuz durumun tek tesellisi can kaybı veya yaralanma yaşanmaması oldu. Fırtına sonrası çıkan manzara ise görenleri ürpertti.

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