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Denizli’de 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Denizli’de gerçekleştirilen operasyonda şüpheli bir araçta, 3 adet plastik tankların içerisine gizlenmiş toplam 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 17:26
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Denizli’de kaçak akaryakıt operasyonu

Denizli’de 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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İHA'nın haberine göre, Denizli’de yapılan çalışmada bir minibüste 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Denizli genelinde “Akaryakıt kaçakçılığı” suçunun önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, durumundan şüphelenilerek takibe alınan araç Sarayköy ilçesinde durduruldu. Yapılan çalışmada 1 şüpheli yakalandı.

Araçta yapılan aramada, her biri bin litre kapasiteli 3 adet plastik tankların içerisinde toplam 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli hakkında “5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçu” çerçevesinde adli işlem yapıldı.

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