Denizli'de kar alarmı! 4 ilçeye geliyor...

Kaynak: İHA
Denizli'de kar alarmı! 4 ilçeye geliyor...
Denizli'de sabah saatlerinde kayak merkezinde başlayan kar yağışı, yarından itibaren 4 ilçede daha etkili olacak.

Yurdun geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Denizli'de de pazar gününden itibaren soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye başladı.

Bugün yağmurun etkili olması beklenen kentin kayak merkezinde kar başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yarın; Acıpayam, Baklan, Çameli ve Kale’de de etkisini gösterecek.

Meteorolojik verilere göre, Babadağ, Beyağaç, Buldan, Honaz, Merkezefendi, Pamukkale ve Sarayköy’de yağmurlu hava etkili olacak.

Bekilli, Bozkurt, Çal, Çardak, Çivril, Güney, Serinhisar ve Tavas’ta karla karışık yağmur etkisini gösterecek.

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