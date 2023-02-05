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Karda mahsur kalan vatandaşlar tahliye ediliyor

Denizli'de yoğun kar yağışının ardından yolda mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarılarak tahliye ediliyor.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 23:17
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Denizli'de karda mahsur kalan vatandaşlar tahliye ediliyor

Karda mahsur kalan vatandaşlar tahliye ediliyor
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İHA - Denizli genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından oluşan yoğun trafikte bazı vatandaşlar mahsur kaldı.

Gelen ihbarları değerlendirilmesi üzerine mahsur kalan vatandaşların Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Denizli ekibi ve diğer ekipler tahliyesini gerçekleştirmeye başladı.

Genellikle yaşlıların mağdur olduğu görülen mahsur kalma olaylarında belediye ekipleri bir çok noktada çalışmalarını hızlandırarak yolların açık kalması için müdahalelerini devam ettiriyor.

 

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