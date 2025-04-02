Denizli’de korku dolu anlar! İşyeri alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizli’de korku dolu anlar! İşyeri alev alev yandı

Denizli’de bir işyerinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepte yangın meydana geldi. Yangında ölen veya yaralanan olmazken büyük madde hasar meydana geldi. Maddi hasarın meydana geldiği yangında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepte yangın meydana geldi. İşyerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi Kayalık, Gümüşler Bahçelievler, Kınıklı, Akhan, Sarayköy, Akköy, Cankurtaran, Baklan, Kaklık ve Honaz şube itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürmek bölgeye 13 araç, 1 tır, 1 lojistik destek aracı, 1 iş makinası ve toplam 47 personel söndürme çalışmasında bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin yoğun çabalarının ardından yangını kontrol altına almayı başardı. Ekipler, soğutma çalışmalarını tamamlarken iş yerinde ise büyük madde hasar meydana geldi. Yangında ölen veya yaralanan olmazken büyük madde hasar meydana geldi. Maddi hasarın meydana geldiği yangında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Denizli’de korku dolu anlar! İşyeri alev alev yandı

Denizli’de korku dolu anlar! İşyeri alev alev yandı

Denizli’de korku dolu anlar! İşyeri alev alev yandı

Denizli’de korku dolu anlar! İşyeri alev alev yandı

Denizli’de korku dolu anlar! İşyeri alev alev yandı

Son Haberler
Dolar/TL 37,98 seviyesinden işlem görüyor! (02.04.2025)
Dolar/TL 37,98 seviyesinden işlem görüyor! (02.04.2025)
Gizemli mezarın sırları gün yüzüne çıktı! 4 bin yıllık iç içe tabutlar ortaya çıkarıldı
Gizemli mezarın sırları gün yüzüne çıktı! 4 bin yıllık iç içe tabutlar ortaya çıkarıldı
Şehir magandaları durak camlarını kırdılar
Şehir magandaları durak camlarını kırdılar
16 yaşındaki çocuk boşluğa düştü!
16 yaşındaki çocuk boşluğa düştü!
Ankaragücü’nde ilk aday Sinan Kaloğlu
Ankaragücü’nde ilk aday Sinan Kaloğlu