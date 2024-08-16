Denizli’de korkunç kaza! 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: Aynı aileden 4 kişi öldü

Çal ilçesi Sakızcılar Mahallesi Darıdere mevkiinde, saat 08.00 civarında, 200 metrelik uçurumdan duman yükseldiğini fark edenler, aşağıda bir otomobil olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 20 NF 305 plakalı otomobildeki Adnan Tekeci, eşi Hatice Tekeci, kayınpederi Osman Nalçacı ve eşi Kerime Nalçacı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ve AFAD ekipleri, ölen dört kişinin cansız bedenlerini çıkarmak için çalışma başlattı.

BALIK YEMEYE GİDİYORLARMIŞ

Kazada ölen dört kişinin, dün saat 17.00 civarında, Adnan Tekeci’nin kullandığı otomobille Çal ilçesinin kırsal Hançalar Mahallesi’nden Sakızcılar Mahallesi’ndeki bir restorana balık yemeye gitmek için yola çıktıkları, ancak akşam eve dönmedikleri belirtildi.

Yakınlarının jandarmaya başvurması üzerine, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, kazanın dönüş yolunda değil, giderken meydana geldiğini belirledi.

Kazanın, Tekeci’nin virajı alamaması sonucu meydana geldiği üzerinde duruluyor.