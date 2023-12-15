Denizli'de maden ocağında göçük: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi mahsur

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan bir mühendis ve işçinin cenazelerine ulaşıldı. 1 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.