Denizli'de maden ocağında göçük: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi mahsur

Denizli'de akşam saatlerinde Acıpayam'a bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren krom madeninde göçük meydana geldi.
Maden sahasında çalışan biri mühendis, 2’si işçi olmak üzere 3 kişinin göçük altında kaldığı öğrenildi.
Göçük sonrası maden sahasına sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Göçük altında kalan Maden Mühendisi Kadir Özer ve işçi Rıfat Salman’ın cenazelerine ulaşıldı.
İşçi Mustafa Karahan’ı kurtarma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, aynı maden sahasında geçen yıl bir göçük daha yaşanmıştı. Göçük altında kalan 16 işçi kurtarılırken, 40 yaşındaki Ali Rıza Kut yaşamını yitirmişti.