Denizli'de seyyar satıcı-zabıta kavgasını polis önledi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizli'de seyyar satıcı-zabıta kavgasını polis önledi

Denizli Buldan’da seyyar satıcı ile zabıta arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis, 100 kişilik gruba müdahale ederek olayı linçe dönüşmeden önledi.

Olay, Buldan’ın Alanyazı Meydanı’nda meydana geldi. Halı satışı yapmak isteyen seyyar satıcılar ile buna izin vermeyen Buldan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların da katılmasıyla büyüyen kavgaya, Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla müdahale etti. Yaklaşık 100 kişilik grubu dağıtan polis, kavgaya karışanları olay yerinden uzaklaştırdı.

Kavganın linçe dönüşmesi, polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle engellendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Denizli'de seyyar satıcı-zabıta kavgasını polis önledi

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