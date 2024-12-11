Denizli’de seyyar satıcılara gıda operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizli’de seyyar satıcılara gıda operasyonu

Denizli'de belediye ekipleri, halk sağlığını tehdit eden seyyar gıda satıcılarına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Denizli'de belediye ekiplerince, halk sağlığını tehdit eden seyyar gıda satıcılarına yönelik kapsamlı bir operasyon yapıldı. Dün gece çeşitli noktalarda yapılan denetimlerde, hijyen standartlarına uymayan ve gıda güvenliği riskleri taşıyan seyyar kokoreç, balık ve köfte satıcılarına müdahale edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, halkın yoğun olarak bulunduğu meydan, park ve caddelerde denetimlerini sürdürerek kayıt dışı faaliyet gösteren satıcıları tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğü ve Merkezefendi Belediyesi Zabıta ekipleri ile birlikte yapılan baskınlarda, hijyenik olmayan şartlarda hazırlanan gıdalarla ilgili çok sayıda şikâyet alındığı belirtilirken, gıda güvenliğini sağlamayan ürünlere el konuldu.

Zabıta ekiplerinin operasyon sırasında hem vatandaşları bilinçlendirdiği hem de ilgili satıcılara uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Kanunlara aykırı faaliyet gösteren kişilere ise gerekli cezai işlemler uygulandı. Denetimlerin artarak devam edeceği ve halkın sağlığını tehdit eden unsurlara karşı kararlılıkla mücadele edileceği vurgulandı.

Denizli’de seyyar satıcılara gıda operasyonu

Denizli’de seyyar satıcılara gıda operasyonu

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