Denizli’de YKS'ye gireceklere otobüs ücretsiz

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye girecek öğrenci ile sınav görevlilerine ücretsiz olacak.

Denizli’de YKS'ye gireceklere otobüs ücretsiz

Denizli’de 17-18 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşayacaklar, sınav yerlerine Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile ücretsiz ulaşabilecek. 17-18 Haziran tarihlerinde Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri YKS’ye gireceklere ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak. Söz konusu tarihlerde, YKS’ ye girecek öğrenciler ve sınav görevlileri sınav giriş belgesi veya görevli belgelerini şoförlere göstererek, Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinden ücretsiz yararlanabilecek.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ "

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, YKS'ye girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, "Uzun süredir hazırlandığınız üniversite sınavında canı gönülden başarılar diliyorum. Emeklerinizin karşılığını alacağınıza ve hedeflerinize ulaşacağınıza yürekten inanıyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Yolunuz açık olsun" dedi.

(İHA)

Öne Çıkanlar
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Son Haberler
Balık yedikten kaç saat sonra süt içilir Sağlık
Balık yedikten kaç saat sonra süt içilir
Şimşek ile görüşen TÜSİAD'dan yerden yere vuran açıklama. Patronlar son duruma isyan etti Güncel
Şimşek ile görüşen TÜSİAD'dan yerden yere vuran açıklama. Patronlar son duruma isyan etti
Balat çetesine dava! Gece kulübüne planlı saldırı düzenlemişler Güncel
Balat çetesine dava! Gece kulübüne planlı saldırı düzenlemişler
Olympiakos hükmen şampiyon oldu Spor
Olympiakos hükmen şampiyon oldu
Depremzede aile uyandıklarında hayatının şokunu yaşadı. Vicdanların da fay hattı kırılmış Güncel
Depremzede aile uyandıklarında hayatının şokunu yaşadı. Vicdanların da fay hattı kırılmış
Al Pacino 83 yaşında baba oldu! Bebeğin cinsiyeti ve adı açıklandı Magazin
Al Pacino 83 yaşında baba oldu! Bebeğin cinsiyeti ve adı açıklandı
Gemlik zeytinine AB tescili Ekonomi
Gemlik zeytinine AB tescili