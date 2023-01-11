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Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı

Denizli Başkarcı Dağının sarp bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 08:39
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Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı

Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı
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İHA'nın haberine göre, Denizli Merkezefendi ilçesine bağlı Başkarcı Mahallesi İsrafil Deresi mevkiindeki ormanlık alanda, saat 15.30 sıralarında başlayan orman yangını, geçen 9 saatin ardından kontrol altına alındı.

Araçla ulaşımın olmadığı bölgede çıkan yangının kontrol altına alınabilmesi için zorlu arazi koşulları ve şiddetli fırtınaya karşı mücadele eden orman işçilerine, çevre illerden sevk edilen ekipler de destek verdi.



Fırtına nedeniyle zaman zaman parlamalarım yaşandığı yangın bölgesinde, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve yangın söndürme işçileri ile Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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