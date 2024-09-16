Denizli’den ‘Tarihi’ turizm atağı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli’nin zenginliklerini ortak akılla ortaya çıkarmak ve geleceğini temellerini beraber atmak maksadıyla ‘Denizli Geleceğini Tasarlıyor’ adı ile bir arama konferansı düzenledi.

Ege’nin adım adım tarih kokan şehirleri arasında yer alan Deniz’li, bir çok medeniyete ev ve dine ev sahipliği yaptı. Milattan öncelere dayanan Denizli’nin tarihi dillere desten oluyor.

Verimli toprakları antik kentleri ile adeta gözleri büyüleyen Denizli, kapılarını yerli ve yabancı turistlere açmak için kolları sıvadı.

Tarihi yapısına ek olarak; verimli tarız arazileri, birçok meyve sebze ve baklagil yetiştiriciliğinde de öncü konumda yer aldı. Özellikle üzüm ve nar yetiştiriciliğinde henüz keşfedilmemiş bir cennet konumunda.

Ege’nin keşfedilmemiş cennetini Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 7/24 canlı tutarak Antalya’ya rakip tutmayı hedefliyor.



EGE’NİN KEŞFEDİLMEMİŞ CENNETİ DENİZLİ

Denizli denildiğinde akıllara hep Pamukkale gelir. Fakat şehrin birçok medeniyete ev sahipliği yapan antik kentleri, turizme kazandırılmış doğal mağaraları, şelaleleri, kanyonları olduğunu belirten Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Şehrimiz sağlık turizmi için adından söz ettirecek şifalı termal su kaynaklarına sahip ve bunun gibi 12’ye yakın turizm çeşitliliği sayesinde turizm sektöründe önde gelen destinasyonlarından biri. Denizli, binlerce yıl öncesine dayanan tarih, kültür ve tabiat varlıkları zenginlikleriyle kadim bir kenttir. Aynı zamanda; Hitit, Frig, Lid, İon, Roma ve Bizans gibi medeniyetleri sinesinde yaşatan bir uygarlık beşiğidir. Tam bir Ege kenti olan Denizli, zengin kültürel mirası, gastronomi zenginlikleri, termal kaynakları, dört mevsim turizme uygun coğrafyası ile ülkemizin önemli turizm noktalarından biridir ve egenin göz bebeğidir.” dedi.

EKSTRA 250 MİLYON EURO TURİZM GELİRİ

Denizli’nin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Yılda yaklaşık 2,5 milyon turisti ağırlıyoruz. Şehre havayolu ve karayolu ile gelen yerli ve yabancı turistler konforlu tesislerde konaklama imkanına sahip. Sorunsuz altyapı hizmetlerinin sunulması bu konforun sürdürülebilirliği açısından çok önemli. Hierapolis, Laodikeia, Tripolis, Herakleia, Attuda ve Colossae gibi 30’a yakın antik şehir, 21 ören yeri, 20’den fazla höyük, 4 müzemiz var. 2023 yılında şehrimize 2 milyon 335 bin 815 turist ziyaret etti. 2023 yılı ilk 8 ayda 1 milyon 790 bin 458, 2024 yılı ilk 8 ayda 1milyon 796 bin 21 turist geldi. Yerli turist-yabancı turist oranı değerlendirildiğinde, yabancı turist sayısı daha fazladır. Kenti en çok ziyaret eden ülkeler sırasıyla; Güney Kore, Çin, İtalya, Malezya, Endonezya, Rusya, ABD, Brezilya, İspanya ve Japonya. Yabancı turist bakımından ana hedefimiz de Uzak Doğu ve Avrupa ülkeleri. Ancak turist sayısı ve turizm geliri bakımından gerçekleştirdiğimiz arama konferansı ile farklı hedeflerimiz de var. Öncelikle gelen turistin Denizli’de 1 gece daha fazla konaklatmak istiyoruz. İlk etapta sadece bu modelle dahi kişi başı en az 100 Euro daha fazla harcama yapmalarını sağlayabiliriz. Böylece şehrimiz fazladan 250 milyon Euro daha fazla turizm geliri elde edebilir. Bu hedefi başardıktan sonra turist sayısını artırmak için de çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Şehirde en çok tercih edilen bölgelerin Hierapolis ve Laodikeia antik kentleri olduğunu söyleyen Bülent Nuri Çavuşoğlu, “2023’de Hierapolis’i 2 milyon 190 bin 218 kişi, Laodikeia’yı 117 bin 586 kişi, Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi’ni 28 bin 11 kişi ziyaret etti. 2024 yılı sonunda bu sayıların artış göstereceği ön görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.



ŞEHRİMİZE DAHA FAZLA YATIRIM ÇEKMEK İSTİYORUZ

Turizmin sanayiye ek bir vagon olacağına vurgu yapan Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Gelen turist sayısı arttıkça yatırımlar artacaktır. Şehirde; 8 tane 5 yıldızlı, 8 tane 4 yıldızlı, 4 tane 3 yıldızlı, 6 tane de butik otel yer alıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, yatırımcılara imar konusunda her türlü desteği sağlıyor ve sağlamaya devam edecek. Şehrimizde yatırımların artması için başka yapılması gereken ne varsa elimizden geldiğince destek olacağız. Diğer taraftan arama konferansı sonrası yapılacak turizm çalıştayı ile de Ege ve Akdeniz Bölgesi’nin turizmde öne çıkan bütün şehirleri ile proje çalışmaları gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Şu an gerçekleştirilen Arama Konferansının temasını oluşturan VisitDenizli projesi için de paydaş toplantıları gerçekleştirilecek. Şehrin marka değerini arttıracak altyapı ve tanıtım çalışmaları ve arama konferansının çıktılarıyla yol haritası çizilecek. Ulusal ve uluslararası festivaller, kentin turizm çeşitliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayıcı aktiviteler, kongreler, alternatif turizm rotaları hedeflenen çalışmalardan bazıları. Çal ve Buldan başta olmak üzere diğer ilçelerin güzelliklerini ön plana çıkarmak için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerine yer verdi.

KADIN İSTİHDAMINDA İLK SIRADA

Denizli sanayisinin de şehrin dinamiklerinde çok önemli bir yer tuttuğuna vurgu yapan Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Şehrimizde sanayi işletmelerinin sektörel dağılımı incelendiğinde 6 sektör ön plana çıkıyor. Bunlar tekstil ve konfeksiyon, elektrolitik bakır tel ve kablo, demir-çelik ve meta eşya, doğal taş, makine imalat, gıda-içecek ve şarapçılık. Kâğıt ürünleri, cam ve çimento, kimya ve plastik ürünler, orman ürünleri ve mobilya da diğer önemli sektörler arasında. Türkiye’nin ihraç ettiği her 3 havlu ve bornozdan 2’si ve her 2 çarşaf ve nevresimden 1’i Denizli’de üretiliyor. Son yılların öne çıkan sektörü ‘kablo ve bakır tel’ üreticileri, Denizli ihracatının üçte bire yakınını gerçekleştiriyor. Kentin en eski ve köklü sektörlerinden olan demir-çelik ürünlerinin ihracattan aldığı pay ise yüzde 14 düzeyinde. Denizli ayrıca; ülkemizin ikinci büyük doğal taş havzası konumunda. Denizli ihracatından yüzde 6 oranında pay alan doğal taş sektörü, her yıl yaklaşık 280 milyon dolar düzeyinde ihracat gerçekleştiriyor ve üretim ve ihracat kapasitesi ile işlenmiş doğal taş ihracatında ülke genelinde ilk sırada yer alıyor. Denizli, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan dokuzuncu ili konumunda. 2022 yılında 4,7 milyar dolar, 2023 yılında 4,2 milyar dolar olan ihracatımız, 2024’ün ilk 8 ayında 2,9 miyar dolar olarak gerçekleşerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,44’lük artış gösterdi. Denizli’de toplamda 310 binin üzerinde birey sosyal güvenlik kapsamında yer alıyor. Ücretli çalışanların (hizmet akdi ile çalışanlar) sayısı ise 220 bini aşıyor. İlin istihdam deposu olan tekstil ve konfeksiyon sektörü, istihdamdan aldığı yüzde 21’lik payla birinci sırada. Denizli’de çalışan nüfus içinde kadınların oranı neredeyse yüzde 40’a dayanıyor. Bu oran itibarıyla Denizli, Türkiye’de birinci sırada.” dedi.