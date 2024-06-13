Denizli’nin yaylaları misafirlerini bekliyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen ve şehir turizminin önemli duraklarından biri olan 1500 metre yükseklikteki Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, aynı zamanda Serinhisar İlçesi Yatağan Mahallesi'nde 1350 metre yükseklikte bulunan Kefe Yaylası, serin yayla havasını arayan ve sıcaktan bunalan ziyaretçiler için ideal bir kaçış noktası.

Denizli teleferiği ile 1500 metre yükseklikteki Bağbaşı Yaylası'na ulaşan ziyaretçiler, burada hazırlanan bungalov evlerde konaklama şansının yanı sıra, doğanın içinde huzurlu bir zaman geçirme fırsatı bulacaklar.

Yöresel lezzetlerin tadını çıkararak vakit geçirebilecekler.

Kurban Bayramı'nın dokuz günü boyunca, bayramın ilk günü hariç, tesis 10.00-24.00 saatleri arasında açık olacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Kefe Yaylası ise, 171 bin metrekarelik geniş bir alanda restoran, büfe, manav, çay bahçesi, spor ve oyun alanları, 24 saat sıcak su, duş imkanları, Yörük çadırı ve 300 çadır kapasiteli bir kamp alanı ile yeni sezonda ziyaretçilerini karşılamaya başladı.

Kamp yapmayı veya günübirlik doğada vakit geçirmeyi tercih eden ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gören Kefe Yaylası, özellikle sıcak havalardan kaçmak isteyenler için Denizli ve çevre illerden gelenler için popüler bir alternatif oluşturuyor.

Kurban Bayramı'nın dokuz günü boyunca hizmet verecek olan tesis, ziyaretçilerini bekliyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası ile Kefe Yaylası'nın, sadece Denizli'ye değil, bölge illerinden gelen ziyaretçilere de hizmet veren önemli turizm merkezleri olduğunu belirtti.

Yaz sıcağından bunalan ve serinlemek isteyenler için mükemmel birer alternatif sunduklarını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, "Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylamız, Kefe Yaylamız doğal güzellikleriyle dikkat çeken, çok önemli cazibe merkezleridir. Tüm vatandaşlarımızı, bu sıcak yaz günlerinde serin yayla havası almak için tesislerimizi ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi.