Denizlispor taraftarlarına Fethiye yolunda silahlı saldırı

Karşılaşmayı izlemek için yola çıkan Denizlispor taraftarları Burdur'un Çavdır ilçesinde saldırıya uğradı. Denizlispor taraftarlarını taşıyan iki otobüs Söğüt beldesinde bir akaryakıt istasyonunda durdu.

Burada işletme sahipleri ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. İddialara göre 100 kişiye yakın bir kalabalık taraftarların bulunduğu alana doğru ellerinde tüfek ve taşlarla yürüdü. Daha sonra taraftarları taşıyan otobüse ateş edildi.

Otobüsün ön camı isabet aldı. Atılan taş nedeniyle otobüsün yan camı da çatladı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri kavgaya müdahale etti. İşletme sahibi H.Ç. ile Y.K. ve H.K.'nın çıkan arbedede yaralandıkları ileri sürüldü. Güvenlik sağlandıktan sonra taraftarları taşıyan otobüsler alandan uzaklaştırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşletme sahibinin taraftarları küfür etmemeleri konusunda uyardığını, tartışmanın bu nedenle çıktığını söylediği öğrenildi. Denizlispor taraftarlarından Murat Akar; “Arkadaşlarımız markete girip alışveriş yaptı. Daha sonra otobüslerine döndükleri sırada işletmeciler tezahürat yapmamaları konusunda uyardı.

Tartışma çıktı. Nereden geldiklerini anlayamadığımız 100 kişilik bir grup bir anda üzerimize yürüdü. Ellerinde tüfekler vardı. Ateş ettiler. Otobüsün ön camına üç saçma isabet etti. Taşlarla saldırdılar. Otobüsün sol camı isabet aldı, ve çatladı. Yaralanan kimse olmadı” diye konuştu. Kaynak: Ege'de Son Söz