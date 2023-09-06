Denzel Washington'ın sözleri ağlattı! "Bir anne oğlunun ilk gerçek aşkıdır"

Başrolünde yer aldığı aksiyon filmi "Adalet 3: Son" filmiyle gündemde olan Oscar ödüllü oyucu Denzel Washington’ın katıldığı bir programda söylediği sözler herkesi duygulandırdı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda Washington’ın “Bir anne, oğlunun ilk gerçek aşkıdır. Bir oğul özellikle de ilk erkek bir annenin son gerçek aşkıdır. Devam edemeyeceğim, üzgünüm” sözleri damga vurdu.

Denzel Washington'ın duygulandıran videosu sosyal medyada gündem olurken birçok yorum yapıldı.

28 Aralık 1954 Newyork doğumlu Denzel Washington rahip bir babanın ve güzellik uzmanı bir annenin çocuğudur. Washington annesini 2 yıl önce kaybetmişti.