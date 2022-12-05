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Depoda korkutan yangın

Afyonkarahisar’da depo olarak kullanılan ahırda çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. Çıkan yangında, depo olarak kullanılan ahırda maddi hasar meydana geldi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 12:36
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Depoda çıkan yangın korkuttu

Depoda korkutan yangın
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Afyonkarahisar’da bir köyde bulanan depoda çıkan ve maddi hasara yol açan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Şuhut ilçesine bağlı Bademli köyünde A.K'ye ait depo olarak kullanılan ahırda çıkan yangın köy sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Gece saat 23.30 sularında çıkan yangını fark eden söz sakinleri itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarı alan ekipler olay yerine gelerek yangını 2 saat süre içerisinde söndürdü. Yangının ardından depo olarak kullanılan ahırda maddi hasar meydana geldi. 

Depo olarak adlandırılan ahırda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.


(Kaynak: İHA)

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