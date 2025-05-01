Depolama devrimi! Kapasite uçuyor

Seagate, 2025 üçüncü çeyrek mali sonuçlarında, Isı Destekli Manyetik Kayıt (HAMR) teknolojisiyle güçlendirilmiş sabit diskleriyle %31’lik bir gelir artışı elde ettiğini duyurdu.

Mozaic 3+ platformu üzerine inşa edilen bu teknoloji, bulut servis sağlayıcılarının hızla artan yüksek kapasiteli depolama taleplerini karşılayarak veri merkezlerinde devrim oluşturdu.

HAMR, disk başına 3 terabayt ve üzeri veri yoğunluğu sunarak, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlikte yeni standartlar belirledi. Uzmanlar, bu teknolojinin yapay zeka, büyük veri analitiği ve bulut bilişim gibi alanlarda oyunun kurallarını değiştirebileceğini vurguladı.

HAMR TEKNOLOJİSİ: DEPOLAMA KAPASİTESİNDE YENİ BİR ÇAĞ

HAMR teknolojisi, sabit disklerin veri yoğunluğunu artırarak daha fazla bilgiyi daha küçük bir alanda saklamayı mümkün kıldı.

Geleneksel Perpendicular Manyetik Kayıt (PMR) teknolojisinin sınırlarına ulaşmasıyla, Seagate’in geliştirdiği HAMR, disk yüzeyindeki veri bitlerini küçültmek için lazer tabanlı bir ısıtma yöntemi kullandı. Her bir yazma kafasına entegre edilen küçük bir lazer diyot, diskin belirli bir noktasını nanosaniyeler içinde ısıtarak manyetik polariteyi değiştirdi. Bu işlem, bitlerin termal ve manyetik olarak stabil kalmasını sağlarken, disk başına 3 terabayt ve üzeri kapasite sundu.

Seagate, bu teknolojiyle 32 terabayt kapasiteli sabit diskleri piyasaya sürdü ve 2028’e kadar 50 terabaytlık sürücüler geliştirmeyi planladı.

Carnegie Mellon Üniversitesi’nde veri depolama teknolojileri üzerine çalışan Prof. Dr. Jimmy Zhu, HAMR’ı “depolama teknolojisinde bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi. Zhu, “HAMR, veri merkezlerinin artan depolama ihtiyaçlarını karşılamak için hem kapasite hem de enerji verimliliği açısından benzersiz bir çözüm sunuyor. Seagate’in bu alandaki liderliği, sektörde yeni bir standart oluşturabilir” dedi.

BULUT SERVİS SAĞLAYICILARININ TERCİHİ: HAMR İLE REKOR GELİRLER

Seagate’in 2025 üçüncü çeyrek sonuçları, HAMR teknolojisinin bulut servis sağlayıcıları arasındaki popülaritesini gözler önüne serdi. Şirket, 2,33 milyar dolar gelir elde ederken, bu rakam geçen yıla göre %50’lik bir artışa işaret etti. CEO Dave Mosley, “Bulut sağlayıcılarının yüksek kapasiteli disklere olan talebi, HAMR teknolojisinin benimsenmesini hızlandırdı. Mozaic 3+ platformumuz, veri merkezlerinde daha az alanda daha fazla veri saklama imkanı sunuyor” dedi. Seagate, özellikle Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ve Google Cloud gibi büyük oyuncuların HAMR tabanlı Corvault sistemlerini test ettiğini ve yaygın kullanım için onay süreçlerini hızlandırdığını belirtti.

HAMR teknolojisinin sunduğu avantajlar sadece kapasiteyle sınırlı değil. Mozaic 3+ platformu, terabayt başına 2,6 kat daha iyi enerji verimliliği ve 3,5 kat daha iyi karbon ayak izi sundur. IDC analisti Ed Burns, “HAMR tabanlı sürücüler, veri merkezlerinin enerji tüketimini azaltarak hem maliyetleri düşürüyor hem de çevresel sürdürülebilirliği destekliyor. Bu, özellikle karbon nötr hedeflerine ulaşmaya çalışan teknoloji devleri için kritik bir faktör” dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE GÜVENİLİRLİK TARTIŞMALARI

HAMR teknolojisinin güvenilirliği, bilimsel araştırmaların ve sektör analizlerinin odak noktalarından biri. Seagate’in yayınladığı bir rapora göre, Mozaic 3+ sürücülerinin ortalama arıza süresi (MTBF), geleneksel PMR sürücüleriyle aynı seviyede olan 2,5 milyon saat. Ayrıca, HAMR yazma/okuma kafalarının 6.000 saatten fazla veri aktarımı (3,2 petabayt) gerçekleştirebildiği ve yedi yılı aşan bir kullanım ömrü sunduğu belirtildi. Bu, modern PMR sürücülerinin dört ila beş yıllık ömrüne kıyasla önemli bir ilerleme.

Ancak, HAMR’ın yüksek sıcaklıkta çalışması bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Kaliforniya Üniversitesi’nde veri depolama sistemleri üzerine çalışan Prof. Dr. Ethan L. Miller, “HAMR’ın lazer tabanlı ısıtma sistemi, uzun vadeli medya stabilitesi ve veri bütünlüğü açısından titizlikle test edilmeli. Seagate’in şimdiye kadarki verileri umut verici, ancak teknoloji yaygınlaştıkça gerçek dünya koşullarında daha fazla veri toplanmalı” dedi.

REKABET VE KÜRESEL PAZAR DİNAMİKLERİ

Seagate, HAMR teknolojisiyle depolama pazarında liderliği ele geçirirken, Western Digital ve Toshiba gibi rakipler de kendi yeniliklerini geliştirdi. Western Digital, Mikrodalga Destekli Manyetik Kayıt (MAMR) teknolojisiyle 26 terabayt kapasiteli sürücüler sunuyor ve 2026’da HAMR tabanlı sürücüler piyasaya sürmeyi planladı. Toshiba ise disk yığınlama teknolojileriyle 30 terabayt hedefliyor. Ancak, Seagate’in HAMR tabanlı 32 terabayt sürücüleri, şu anda pazarda en yüksek kapasiteyi sunarak bulut sağlayıcıları için cazip bir seçenek oluşturdu.

Pazar araştırma firması Straits Research’e göre, HAMR cihaz pazarı 2022’de 15,4 milyon dolar değerindeydi ve 2031’e kadar %38,5’lik bir yıllık bileşik büyüme oranıyla büyümesi bekleniyor. Kuzey Amerika, bu pazarda lider konumda, ancak Asya Pasifik bölgesinde özellikle Çin ve Japonya’daki veri merkezi yatırımlarıyla hızlı bir büyüme öngörüldü.

GELECEĞİN DEPOLAMA VİZYONU

Seagate’in HAMR teknolojisi, veri depolama alanında yeni bir çağın kapılarını aralıyor. 50 terabayt ve ötesine ulaşma hedefiyle, şirket, yapay zeka modellerinin ürettiği devasa veri setlerini ve bulut tabanlı hizmetlerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazırlandı. Mosley, “Önümüzdeki yıllarda, generatif yapay zeka ve veri yoğun uygulamalar, depolama talebini 170 kat artırabilir. HAMR, bu büyümeyi desteklemek için kritik bir rol oynayacak” dedi.

Seagate’in HAMR tabanlı sürücüleri, veri merkezlerinden kişisel bilgisayarlarda kullanıcılara kadar geniş bir yelpazede etki yaratmaya aday. Teknolojinin yaygınlaşmasıyla, daha uygun maliyetli ve çevre dostu depolama çözümleri, dijital dünyanın temel taşlarından biri haline gelebildi.