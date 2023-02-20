20 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Depolara sığmayınca çözüm böyle bulundu. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular inşaatlarda çimento harcına katılaca

Depolara sığmayınca çözüm böyle bulundu. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular inşaatlarda çimento harcına katılacak

Ekvador'da ele geçirilen kaçak uyuşturucu miktarı o kadar çok ki depolara sığmıyor. Bu duruma çözüm arayan yetkililer, ele geçirilen uyuşturucuyu inşaatlarda çimento harcı ile birlikte kullanılmasına karar verdi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 19:38
Takip Et

Depolara sığmayınca çözüm böyle bulundu. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular inşaatlarda çimento harcına katılacak

Depolara sığmayınca çözüm böyle bulundu. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular inşaatlarda çimento harcına katılacak
+
Aa
-

euronews’in haberine göre; Ülkede geçen sene çoğunluğunu kokainin oluşturduğu kaçak uyuşturucu miktarı, 2021'de iki katına çıkarak 210 tonu aştı. Reuters'a konuşan güvenlik yetkilileri uyuşturucunun imha edilmeden önce tutulduğu 27 polis deposunun dolduğunu ve yakmak için kullanılan fırınların da kapasitesinin aşıldığını duyurdu.

Bu nedenle Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) desteklediği bir proje çerçevesinde "kapsülleme" adı verilen bir yöntemle kokain paketleri diğer endüstriyel atıklarla beraber çimento, kum ve suyla karıştırılarak inşaat beton yapımında çimento harcı ile birlikte kullanılmaya başlandı.

BM ofisine göre, harç sertleştikçe, mevcut diğer malzemelerle reaksiyona girerek kokainin toprağa sızmasını veya geri kazanılmasını önleyen çok sert bir yapı oluşturuyor.

15 metre derinliğindeki bir kuyunun beton duvarlarını oluşturmada kullanılan bu malzemenin güvenlik nedeniyle adı saklı tutulan bir tesiste zemin malzemesi olarak kullanılması öngörülüyor.

Yetkililere göre kuyuda şu ana kadar 2021 ve 2022'de el konulmuş toplam 350 ton kokain ve kokainin ham maddesi koka macunu kullanıldığı belirtiliyor.

Ekvador Uyuşturucuyla Mücadele Soruşturma Direktörü Pablo Ramirez, bir ton kokaini yakmanın yaklaşık 12 saat sürebileceğini belirterek, aynı miktarı kapsüllemenin üç saatten az vakit aldığını vurguluyor. Halen yaklaşık 83 ton kokainin kapsüllenmesini beklediklerini belirten yetkili böylece uyuşturucu toplama depolarının boşaltılmasına yardımcı olunduğunu sözlerine ekliyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
1
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
2
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
3
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
4
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
5
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Yer yarıldı dere içine akmaya başladı. Diyarbakır'da depremden sonra korkutan olay
6
﻿Yer yarıldı dere içine akmaya başladı. Diyarbakır'da depremden sonra korkutan olay
﻿Yer yarıldı dere içine akmaya başladı. Diyarbakır'da depremden sonra korkutan olay
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
7
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
﻿ABD'den Türkiye'nin NATO müttefikliğine vurgu
﻿Çorlu'da otomobil şarampole yuvarlandı 2 ölü
﻿Çorlu'da otomobil şarampole yuvarlandı 2 ölü
﻿Çorlu'da otomobil şarampole yuvarlandı 2 ölü
﻿AB, İran'a yaptırımları genişletti
﻿AB, İran'a yaptırımları genişletti
﻿AB, İran'a yaptırımları genişletti
﻿Sinan Ateş'in cinayetinde 1 tutuklama daha
﻿Sinan Ateş'in cinayetinde 1 tutuklama daha
﻿Sinan Ateş'in cinayetinde 1 tutuklama daha
﻿Şanlıurfa'da 8 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavga kamerada   
﻿Şanlıurfa'da 8 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavga kamerada   
﻿Şanlıurfa'da 8 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavga kamerada   
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.