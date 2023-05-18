Depoları doldurun zam geliyor zam. Durmak yok zamlara devam

Zam üstüne zam gelen motorine yarından itibaren 76 kuruşluk bir zam daha bekleniyor.

Depoları doldurun zam geliyor zam. Durmak yok zamlara devam

Editör: Ersoy Özdem

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıtta dalgalanmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine sayılı günler kala motorine 76 kuruşluk zam bekleniyor.

Brent petrolün varili 76,53 dolardan işlem görüyor. Son 10 gündür 76,73 bandı arasından işlem görürken yapılan zamma kimse anlama veremedi. Vatandaşlar gelen zamlara isyan ediyor.

Benzinde ise herhangi bir değişim beklenmiyor.

Motorinin litresi ise İstanbul Anadolu Yakası'nda 18 lira 58 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 18 lira 64 kuruşa, Ankara 19 liraya, İzmir'de 19 lira 09 kuruşa depolara dolduruluyor.

76 KURUŞ ZAM SONRASI FİYATLAR

76 kuruşluk zam sonrası motorinin litresi ise İstanbul Anadolu Yakası'nda 19 lira 23 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 19 lira 11 kuruşa, Ankara 19 lira 75 kuruşa, İzmir'de 19 lira 84 kuruşa depolara doldurulacak.

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Zammın pas geçtiği benzinde ise fiyatlar şu şekilde:

İstanbul Anadolu Yakası: 19.76 TL/LT

İstanbul Avrupa Yakası: 19.81 TL/LT

Ankara: 20.16 TL/LT

İzmir: 20.16 TL/LT

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