Deprem anında yapılması gerekenler: Hazırlıklı olmak hayat kurtarır

Deprem, aniden meydana gelen ve büyük yıkıma sebep olabilen bir doğa olayıdır. Ülkemiz de aktif fay hatları üzerinde bulunduğundan, her an bir depremle karşılaşma ihtimalimiz oldukça yüksek. Peki, bu an geldiğinde hayatta kalma şansınızı artırmak için neler yapmalısınız?

Depreme Hazırlıklı Olmak: Önlemler Hayat Kurtarır

Uzmanlara göre, depremden korunmanın en önemli adımı hazırlıklı olmaktan geçiyor. Depreme dayanıklı binalarda yaşamak ilk şartlardan biri. Ancak, binaların dayanıklılığının dışında kişisel hazırlıklar da büyük önem taşıyor. Acil durum çantası hazırlamak ve evdeki eşyaların sabitlenmesi gibi önlemler, deprem anında ve sonrasında hayatta kalma şansınızı artırabilir.

Acil durum çantasında bulunması gereken bazı temel malzemeler şunlardır:

• Su ve dayanıklı gıdalar (en az üç günlük)

• İlk yardım malzemeleri

• El feneri ve yedek piller

• Düdük

• Kişisel hijyen malzemeleri

• Nakit para ve kimlik fotokopileri

Deprem Anında Nasıl Hareket Edilmeli?

Deprem başladığında ilk yapılması gereken sakin kalmaktır. Panik, yanlış kararlar almanıza ve kazalara neden olabilir. Eğer güvenli bir yerdeyseniz, oradan ayrılmadan kendinizi koruyabileceğiniz bir pozisyon alın. İşte deprem anında izlenmesi gereken bazı adımlar:

• Çömel, Kapan, Tutun: En etkili yöntemlerden biri bu üçlü harekettir. Eğer masa ya da sağlam bir mobilyanın altına girme şansınız varsa, çömelip üzerine kapanarak ellerinizle başınızı koruyun ve sallantı geçene kadar mobilyaya tutunun.

• Pencerelerden Uzak Durun: Kırılan camlar büyük yaralanmalara neden olabilir. Bu yüzden pencerelerden uzak durun ve mümkünse odanın iç kısımlarına yönelin.

• Merdivenlerden Kaçının: Bina içindeyseniz, merdivenlerden uzak durun. Deprem sırasında merdivenler en hassas ve tehlikeli bölgelerden biridir.

• Asansör Kullanmayın: Elektrik kesintileri ve asansörlerin sıkışması riski olduğu için, depremler sırasında kesinlikle asansör kullanmayın.

Deprem, ne zaman gerçekleşeceği tahmin edilemeyen bir doğa olayı olsa da, bu anlar için önceden hazırlık yapmak ve doğru hareket etmek hayatınızı kurtarabilir. Unutmayın, depremler kaçınılmaz olabilir, ancak güvenliğinizi sağlamak sizin elinizde.