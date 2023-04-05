5 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İki katlı bina yerle bir olurken asansör kulesi sapasağlam ayakta kaldı

İki katlı bina yerle bir olurken asansör kulesi sapasağlam ayakta kaldı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde depremin yıktığı iki katlı binanın bitişiğindeki asansör kulesinin ayakta kalması dikkat çekti.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 15:52
Takip Et

Deprem binayı yıktı asansör kulesini yıkamadı

İki katlı bina yerle bir olurken asansör kulesi sapasağlam ayakta kaldı
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde, Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli Mahallesi'nde yıkılan iki katlı binanın bitişiğindeki asansör kulesinin ayakta kalması dikkat çeken bir görüntü oluşturdu. Depo ve garajda bulunan iki traktör, tarım aletleri ve tonlarca buğday ise enkazın altında kaldı. Daha çok yaz aylarında kullanılan iki katlı binada can kaybı ise yaşanmadı.

Ailesiyle birlikte konteynerde yaşadığını anlatan Mehmet Ongan, "Çiftlik gibi kullandığımız özel mülkiyetimizin içerisindeki bir yerdi burası. 4 evimiz vardı, bir kısmı yıkıldı, bir kısmı da ağır hasarlı. En acısı bir kardeşi, hanımı, iki de üniversite okuyan çocuğunu kaybettik. O hepsinden acı. Afettir oldu, yapacak bir şey yok. Enkaz ortada, hasar tespit gecikmeli de olsa geldi. Evsiz kaldık, konteyner ve çadırda yaşıyoruz" dedi.

Sonradan yaptıkları asansör kulesinin yıkılmadığını ifade eden Ongan, "Yıkılan yerde iki tane normal depo, 3 tane traktör, buğday, arpa, zirai aletler hepsi son teknoloji. Hepsi enkaz altında kaldı. Belki on metre yerin dibinde. Durum vahim. Yıkılmayan alan asansör. O da sabit kaldı. Deprem maalesef bedeli ağır ödetti bize" diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
1
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
2
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
3
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
4
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
5
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
6
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿TOGG'un motorlu taşıtlar vergisi belli oldu. Merakla bekleniyordu. Hayal kuranların hayali yıkıldı
7
﻿TOGG'un motorlu taşıtlar vergisi belli oldu. Merakla bekleniyordu. Hayal kuranların hayali yıkıldı
﻿TOGG'un motorlu taşıtlar vergisi belli oldu. Merakla bekleniyordu. Hayal kuranların hayali yıkıldı
﻿Rüyada basamak görmek ne demek?
﻿Rüyada basamak görmek ne demek?
﻿Rüyada basamak görmek ne demek?
﻿Kayıp olarak aranan adam kalbinden vurulmuş halde bulundu
﻿Kayıp olarak aranan adam kalbinden vurulmuş halde bulundu
﻿Kayıp olarak aranan adam kalbinden vurulmuş halde bulundu
﻿Karşıya geçmek isterken motosiklet çarptı
﻿Karşıya geçmek isterken motosiklet çarptı
﻿Karşıya geçmek isterken motosiklet çarptı
﻿Kaftancıoğlu’ndan ‘sahte seçmen’ açıklaması 
﻿Kaftancıoğlu’ndan ‘sahte seçmen’ açıklaması 
﻿Kaftancıoğlu’ndan ‘sahte seçmen’ açıklaması 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.