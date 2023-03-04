4 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Demet Akalın bağış gecesine farklı bir bakış açısı getirdi

Demet Akalın bağış gecesine farklı bir bakış açısı getirdi

Depremzedeler için düzenlenen Türkiye Tek Yürek bağış gecesinde toplanan paralar ve bunların depremzedelere ulaşıp ulaşmadığına dair paylaşımlar sosyal medyada gündemden düşmüyor. Benzer bir paylaşım Demet Akalın'dan geldi.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 22:14
Takip Et

Deprem bölgesi için düzenlenen Türkiye Tek Yürek bağış gecesine Demet Akalın farklı bir bakış açısı getirdi

Demet Akalın bağış gecesine farklı bir bakış açısı getirdi
+
Aa
-

Türkiye'de 11 ili etkileyen ve yıkımlara yol açan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye ayaklanmış ve bölgeye yardım için seferber olmuştu.

Özellikle ilk günlerde kısa süre içerisinde organize olan binlerce kişi, yardım organizasyonları gerçekleştirmeye başlarken AHBAP Derneği gibi sivil yardım kuruluşları da bölgeye yardım toplamaya başladı.

Depremzedelere yardımcı olabilmek adına depremden bir hafta sonra düzenlenen ve Türkiye Tek Yürek adını taşıyan bağış gecesi büyük bir başarıyla sonuçlandırıldı ve gecede 115 milyar 146 milyon 528 bin TL toplandı. 

Toplanan bu dev bağışın ardından hemen herkes bölgedeki sorunların büyük bir hızla giderilmesini beklerken halen deprem bölgesinde önemli eksiklerin olduğuna dair yapılan paylaşımlar kafaları karıştırdı.

DEMET AKALIN BAĞIŞ GECESİNE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI GETİRDİ

Bağış gecesine dair paylaşımlarda bulunan isimlerden biri de Demet Akalın oldu. Ancak Akalın bunca paranın nereye harcandığını sormak dışında yapılan organizasyonun çok erken düzenlendiğini da belirtti.

Felaketten sadece bir hafta sonra halen enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar varken yapılan böylesi bir bağış gecesinin çok erken olduğunu iddia eden Akalın, bu gecenin ardından kişilerin yaptığı bağışların da azaldığını iddia etti ve şu notu paylaştı:

"Dünya demeyeyim adeta uzay üssü paralar toplandı eee sonuç? Ne kadar erken bir geceydi! Kendi başımıza yaptığımız işler de durdu! Yine binlerce dm"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
1
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
2
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
﻿Nurgül Yeşilçay'dan tepki çeken sözler. Kemal Sunal maalesef sadece bir oyuncuydu
﻿Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu
3
﻿Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
4
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
5
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Hatay Belediye Başkanı ‘acil’ diyerek duyurdu: Ne yazık ki artarak devam ediyor
6
﻿Hatay Belediye Başkanı ‘acil’ diyerek duyurdu: Ne yazık ki artarak devam ediyor
﻿Hatay Belediye Başkanı ‘acil’ diyerek duyurdu: Ne yazık ki artarak devam ediyor
﻿Erdoğan üstlerini çizdi. Gece yarısı görevden alındılar
7
﻿Erdoğan üstlerini çizdi. Gece yarısı görevden alındılar
﻿Erdoğan üstlerini çizdi. Gece yarısı görevden alındılar
﻿Avrupa Şampiyonu Tuğba Danışmaz: Türk halkına armağan ediyorum
﻿Avrupa Şampiyonu Tuğba Danışmaz: Türk halkına armağan ediyorum
﻿Avrupa Şampiyonu Tuğba Danışmaz: Türk halkına armağan ediyorum
﻿Fin sporcu Wiilma Murto Avrupa Şampiyonu oldu
﻿Fin sporcu Wiilma Murto Avrupa Şampiyonu oldu
﻿Fin sporcu Wiilma Murto Avrupa Şampiyonu oldu
﻿Enner Valencia: Bu durum anlaşmaya bağlı
﻿Enner Valencia: Bu durum anlaşmaya bağlı
﻿Enner Valencia: Bu durum anlaşmaya bağlı
﻿Hüseyin Eroğlu: Nasıl güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik
﻿Hüseyin Eroğlu: Nasıl güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik
﻿Hüseyin Eroğlu: Nasıl güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.