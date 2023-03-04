Demet Akalın bağış gecesine farklı bir bakış açısı getirdi

Türkiye'de 11 ili etkileyen ve yıkımlara yol açan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye ayaklanmış ve bölgeye yardım için seferber olmuştu.

Özellikle ilk günlerde kısa süre içerisinde organize olan binlerce kişi, yardım organizasyonları gerçekleştirmeye başlarken AHBAP Derneği gibi sivil yardım kuruluşları da bölgeye yardım toplamaya başladı.

Depremzedelere yardımcı olabilmek adına depremden bir hafta sonra düzenlenen ve Türkiye Tek Yürek adını taşıyan bağış gecesi büyük bir başarıyla sonuçlandırıldı ve gecede 115 milyar 146 milyon 528 bin TL toplandı.

Toplanan bu dev bağışın ardından hemen herkes bölgedeki sorunların büyük bir hızla giderilmesini beklerken halen deprem bölgesinde önemli eksiklerin olduğuna dair yapılan paylaşımlar kafaları karıştırdı.

DEMET AKALIN BAĞIŞ GECESİNE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI GETİRDİ

Bağış gecesine dair paylaşımlarda bulunan isimlerden biri de Demet Akalın oldu. Ancak Akalın bunca paranın nereye harcandığını sormak dışında yapılan organizasyonun çok erken düzenlendiğini da belirtti.

Felaketten sadece bir hafta sonra halen enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar varken yapılan böylesi bir bağış gecesinin çok erken olduğunu iddia eden Akalın, bu gecenin ardından kişilerin yaptığı bağışların da azaldığını iddia etti ve şu notu paylaştı:

"Dünya demeyeyim adeta uzay üssü paralar toplandı eee sonuç? Ne kadar erken bir geceydi! Kendi başımıza yaptığımız işler de durdu! Yine binlerce dm"