Deprem bölgesinde 80 günde yapılan evleri teslim ediyorlar

Bakan Murat Kurum, deprem bölgesinde 80 günde inşa edilen konutların anahtar teslimini yarın gerçekleştireceklerini açıkladı.

Deprem bölgesinde 80 günde yapılan evleri teslim ediyorlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bayram namazını Ataşehir Mimar Sinan Camii’nde kıldı. Kurum namaz sonrası yaptığı açıklamada, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin günleri olduğunu belirtirken Kurum özetle şunları söyledi:

“ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN”
İnşallah biz depremin ilk anından itibaren birliği, beraberliği kardeşliği 85 milyon vatandaşımızla birlikte tüm Türkiye'de gösterdik. Tüm dünyaya gösterdik. Ve kardeşlik nasıl olurmuş? Kardeş kardeşe nasıl yardım edermiş? Deprem bölgesinde her ilimizde bunu gösterdik. Allah tüm milletimizden razı olsun. Allah böyle kaza, bela bir daha milletimize yaşatmasın diyorum.

“ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTECEĞİZ”
Devletimiz, sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren deprem bölgelerindeydik. İnşallah o kardeşlerimiz, vatandaşlarımız bayramları evinde kutlayana kadar yine oralarda olacağız. Elimizi, gönlümüzü, kalbimizi deprem bölgesinden ayırt etmeyeceğiz ve inşallah birliğimizi, beraberliğimizi de daim kılacak anlayışla çalışmalarımızı yürüteceğiz.

“80 GÜNDE ANAHTARLARI TESLİM EDİYORUZ”
Yarın da vatandaşlarımıza, depremzede kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi biten ilk konutlarımızı teslim edeceğiz. Onların mutluluklarına hep birlikte şahit olacağız. Evlerine misafir olacağız. Bir nebze de olsa o acıları unutturabilmek adına depremzede ailelerimizle sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Gaziantep'te yine Kahramanmaraş'ta bitirdiğimiz ilk köy konutlarımızın anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Depremin üzerinden yaklaşık 80 gün geçti anahtarlarımızı teslim ediyoruz. 15’inci gün sözleşmelerimizi yaptık. İnşaatlarımıza başladık, hamdolsun.

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