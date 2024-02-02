Deprem bölgesinde çileli günler devam ediyor

Hatay Depremzede Derneği’nin hazırladığı raporda, sağlık hizmetlerinde ciddi sorunların devam ettiği ortaya kondu. Söz konusu raporda, “Hatay EAH ana binası, yıkılan ve ağır hasarlı aile sağlığı merkezleri (ASM), şehir merkezindeki dört özel hastane işlevsiz durumda. Bugüne dek yıkılan fakat destekle ayağa kalkabilecek sağlık kuruluşlarına destek programı açıklanmadı” ifadelerine yer verildi.

“AMELİYATLAR YAPILAMIYOR”

Hatay’da yıkılmış ve sonradan onarılan ya ada güçlendirme yapılan aile sağlığı merkezinin bulunmadığının belirtildiği raporda, “ Defne Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım yatak sayısı, bir elin parmakları kadar. Yan dallar çok eksik. Tetkikler ve ameliyatlar yapılamıyor. Onkoloji hastaları, yapayalnız” ifadesi kullanıldı. Aynı zamanda, aşılama ve gebe takibinin de yapılamadığı belirtildi.

“TEMİZ SU, HİJYENİK TUVALET HÂLÂ SORUN!”

Hazırlanan raporda, Hatay’da sağlıkla ilgili şu tespitler yapıldı:

Uyuz ve bit salgını devam ediyor.

Temiz su, hijyenik tuvalet hâlâ sorun.

Solunum yolu enfeksiyonları salgın haline gelmiştir.

Konteynerleri su basması nedeniyle salgın hastalık riski arttı.

Ağır hasarlı binaların enkazı hâlâ kaldırılmamıştır.

Bulaşıcı hastalıklar artmış durumda.

