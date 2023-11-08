Deprem bölgesinde faaliyet gösteren 18 çimento şirketine soruşturma

Rekabet Kurumu, çimento ve hazır beton üretimi ile satışı alanında faaliyet gösteren 18 teşebbüs hakkında soruşturma kararı verdi.

KAYNAK: AA
Deprem bölgesinde faaliyet gösteren 18 çimento şirketine soruşturma

Rekabet Kurumu, Hatay ve Malatya illerinde çimento ve hazır beton üretimi ile satışı alanında faaliyet gösteren ve aralarında OYAK Çimento'nun da bulunduğu 18 teşebbüs hakkında soruşturma kararı verdi.

Kurumdan yapılan açıklamada soruşturmanın söz konusu teşebbüslerin birlikte fiyat belirlemek ve bölge/müşteri paylaşımı yapmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla açıldığı belirtildi.

Buna göre Hatay ilinde faaliyet gösteren OYAK Çimento , Çimko Çimento, Ceyhan Hazır Beton, M.M. Tiftik Kardeşler, Ekintaş, Kadir Soylu Beton, KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton,

Filitoğlu; Malatya ilinde ise Acemoğulları Beton, Betontek,

Çınarlar Beton, Çimbeton, Çimko Çimento ve Beton, Çimya Çimento, Erva Hazır Beton, Kavuksan, Mabetaş Malatya Beton ve Recydia hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

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