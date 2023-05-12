Deprem bölgesinde görevli kamu çalışanlarına tazminat ve fazla çalışma ücreti

Fazla çalışma ve tazminat ödenmesi konulu Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre depremin meydana geldiği 6 şubat tarihi itibariyle 6 ay süreyle bölgede görev yapan personele 2 bin 59 lira tazminat ödenecek.

Söz konusu tazminattan, depremle ilgili bir görevin ifası amacıyla bölgede geçici olarak görevlendirilen personel de yararlanacak.

Ayrıca 6 ay süreyle ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen fazla çalışma ücretinin 2 katı fazla çalışma ücreti olarak ödenecek. (AA)