Deprem bölgesinde görevli kamu çalışanlarına tazminat ve fazla çalışma ücreti

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler nedeniyle bölgede görev yapan kamu personeline tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenecek.

Deprem bölgesinde görevli kamu çalışanlarına tazminat ve fazla çalışma ücreti

Fazla çalışma ve tazminat ödenmesi konulu Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre depremin meydana geldiği 6 şubat tarihi itibariyle 6 ay süreyle bölgede görev yapan personele 2 bin 59 lira tazminat ödenecek.

Söz konusu tazminattan, depremle ilgili bir görevin ifası amacıyla bölgede geçici olarak görevlendirilen personel de yararlanacak.

Ayrıca 6 ay süreyle ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen fazla çalışma ücretinin 2 katı fazla çalışma ücreti olarak ödenecek. (AA)

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