Deprem bölgesinin koordinatör valisi işi büyüttü: Halk malını bağışlasın. Oysa müteahhitlere ödemeler tıkır tıkır yapılıyor

Güneydoğu Anadolu’daki depremlerde 41 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti, 115 bini aşkın vatandaş da yaralandı.

Depremin ardından Antep'in Nurdağı ilçesinde koordinatör vali olarak atanan Şırnak Valisi Osman Bilgin, deprem nedeniyle yıkılan evlerin yerine yenilerinin yapılması için halka ve çalışanlara "bağış" çağrısı yapması tepki topladı.

Bilgin, halka "Malının yüzde 10'unu" memur ve işçilere ise "1 aylık maaşını" bağışlama çağrısı yaptı ve "Ne olacak? Aç kalmayız" dedi.

Bilgin "Burada yapılacak konut sayısı aşağı yukarı 12-13 bine yakın. Bu çok büyük bir rakam" diyen Bilgin şöyle devam etti:

"Çağrıda bulunuyorum. Yaşadığımız felaket normal bir felaket değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, halkına şöyle diyorum; Hepimiz malının yüzde 10'unu bu süreç için bağışlasın. Vatandaşlarımız gönül rızasıyla 10 liramız varsa 1 lirasını mutlaka bu sürece bağışlayalım. Hep beraber bu süreci ayağa kaldıralım. 10 liramız 5 liraya düşmesin, 20 lira olsun. Memurların hepsi 1 aylık maaşlarını almasınlar, ne olacak? Yani aç kalmayız. İşçilerin hepsi, 1 aylık maaşlarını almasın." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE ‘DURUM ÇOK VAHİM’ DEMİŞTİ

Bilgin daha önce de depremzedelere "Kusura bakmayın belki geç geldik ama durum, bildiğinizden çok daha vahim... Açıklanan rakamlardan üç, dört belki beş kat daha kötü" demişti.

TOKİ’DEN DEV İHALE ALAN AKP’Lİ DEPREM BAĞIŞINDA CİMRİ ÇIKTI

Öte yandan TOKİ’den dev ihale alarak 698 milyon liralık sözleşme imzalayan AKP’li Mustafa Tetik, depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasında yaptığı bağışla dikkat çekti. Son 12 yılda 27 ihale alan Tetik, depremzedeler için sadece 6 milyon liralık bağış yaptı.