Deprem bölgesinde hasat başladı. Serada 32 TL'den satılıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Deprem bölgesinde hasat başladı. Serada 32 TL'den satılıyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, depremin yaralarının sarıldığı topraklarda, çiftçi Sercan Satmaz'ın serasında yetiştirilen muz hasat zamanı geldi.

Hatay'da Sercan Satmaz'ın emeğiyle yeşeren bu yerli ürün, seradan çıktığında 32 TL gibi bir fiyatla alıcılarını buluyor.

aw225485-04-001.jpg

Depremin vurduğu Hatay'da, çiftçiler umudu yeşertmeye devam ediyorlar. Arsuz ilçesi, verimli topraklarıyla Türkiye'nin en bereketli bölgelerinden biri olarak biliniyor. Üçgüllük Mahallesi'nde tarımla uğraşan Sercan Satmaz, 100 dönümlük serasında yetiştirdiği muzları hasat etmenin gururunu yaşıyor. Bu yerli ürün, ithal muzlara meydan okuyarak, ülke içinde talep görüyor.

aw225485-05-001.jpg

Hatay'ın bu bereketli topraklarında muz hasadına başlayan 37 yaşındaki çiftçi, "Sera alanımız 100 dönümü buluyor. Ürünlerimiz, Anamur'un meşhur muzlarına hiç de fena rakip olmuyor. Burada sadece biraz tecrübesizlik var, çünkü topraklarımız onlardan daha verimli. Muz ekimi her ay yapılabilir; hangi ayda ekim yaparsanız, bir yıl sonra o ayda hasat alırsınız. Mart ayında ekerseniz, Mart ayında hasat alırsınız. Eylül ayında ektiğiniz ağaçtan ortalama 40 kilo muz alabilirsiniz, ancak Mart ayında ekilen ağaçlardan alınan muz miktarı yaklaşık 20 kilo olur. Ancak Mart ayında yetişen muzun fiyatı daha yüksektir. Tarlada çalışan işçiler günlük asgari ücret alırlar, devletimizin belirlediği asgari ücret neyse biz de onun üzerinden ödeme yapıyoruz. Ürünlerimizi iç piyasada satıyoruz. Tarladan kestiğimiz muzları depoya götürüyoruz, orada işlenip paketlenip depolara konuyor. Depoda, muzların raf ömrünü uzatmak için etilen gazı kullanıyoruz ve sonra piyasaya sürüyoruz. Fiyatlar genellikle 30 TL ile 32 TL arasında değişiyor" şeklinde konuştu.

aw225485-01-001.jpg

Son Haberler
Kredi kartı ile alışverişlerde bir kural kalkıyor Ekonomi
Kredi kartı ile alışverişlerde bir kural kalkıyor
Metruk binada çıkan yangın paniğe yol açtı Gündem
Metruk binada çıkan yangın paniğe yol açtı
Türkiye'nin başı kel mi Spor
Türkiye'nin başı kel mi
Zeynep Bastık ve arkadaşlarından büyüleyen sokak dansı Magazin
Zeynep Bastık ve arkadaşlarından büyüleyen sokak dansı
13 yaşındaki kız annesini rehin aldı. Nefes kesen baskın Gündem
13 yaşındaki kız annesini rehin aldı. Nefes kesen baskın
MHP Abdülkadir Selvi’ye savaş açtı. ‘Patlamaya hazır bir canlı bomba gibi’ Gündem
MHP Abdülkadir Selvi’ye savaş açtı. ‘Patlamaya hazır bir canlı bomba gibi’
Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Yerel Haberler
Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı