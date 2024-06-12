Deprem bölgesinde hasat başladı. Serada 32 TL'den satılıyor

Hatay'da Sercan Satmaz'ın emeğiyle yeşeren bu yerli ürün, seradan çıktığında 32 TL gibi bir fiyatla alıcılarını buluyor.

Depremin vurduğu Hatay'da, çiftçiler umudu yeşertmeye devam ediyorlar. Arsuz ilçesi, verimli topraklarıyla Türkiye'nin en bereketli bölgelerinden biri olarak biliniyor. Üçgüllük Mahallesi'nde tarımla uğraşan Sercan Satmaz, 100 dönümlük serasında yetiştirdiği muzları hasat etmenin gururunu yaşıyor. Bu yerli ürün, ithal muzlara meydan okuyarak, ülke içinde talep görüyor.

Hatay'ın bu bereketli topraklarında muz hasadına başlayan 37 yaşındaki çiftçi, "Sera alanımız 100 dönümü buluyor. Ürünlerimiz, Anamur'un meşhur muzlarına hiç de fena rakip olmuyor. Burada sadece biraz tecrübesizlik var, çünkü topraklarımız onlardan daha verimli. Muz ekimi her ay yapılabilir; hangi ayda ekim yaparsanız, bir yıl sonra o ayda hasat alırsınız. Mart ayında ekerseniz, Mart ayında hasat alırsınız. Eylül ayında ektiğiniz ağaçtan ortalama 40 kilo muz alabilirsiniz, ancak Mart ayında ekilen ağaçlardan alınan muz miktarı yaklaşık 20 kilo olur. Ancak Mart ayında yetişen muzun fiyatı daha yüksektir. Tarlada çalışan işçiler günlük asgari ücret alırlar, devletimizin belirlediği asgari ücret neyse biz de onun üzerinden ödeme yapıyoruz. Ürünlerimizi iç piyasada satıyoruz. Tarladan kestiğimiz muzları depoya götürüyoruz, orada işlenip paketlenip depolara konuyor. Depoda, muzların raf ömrünü uzatmak için etilen gazı kullanıyoruz ve sonra piyasaya sürüyoruz. Fiyatlar genellikle 30 TL ile 32 TL arasında değişiyor" şeklinde konuştu.